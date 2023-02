Ordigno esplosivo di fronte ad una tabaccheria | due indiziati

Leggi su puntomagazine

(Di venerdì 24 febbraio 2023) I Carabinieri hanno eseguito un’ordinanza applicativa della misura cautelare personale dell’obbligo della presentazione alla Polizia Giudiziaria Nella mattinata a seguito di indagini coordinate dalla Procura della Repubblica di Benevento, le locali Stazioni Carabinieri, in San Leucio del Sannio e Fermignano (PU), hanno eseguito un’ordinanza applicativa della misura cautelare personale dell’obbligo della presentazione alla P.G. emessa dall’Ufficio del Giudice per le Indagini Preliminari del Tribunale di Benevento nei confronti di 2 persone, allo stato gravemente indiziate, in concorso tra loro, di detenzione e porto in pubblico di unoltre che di danneggiamento. L’indagine veniva avviata nel gennaio del 2022, quando un’esplosione, provocata da un, danneggiava gravemente una ...