Orario e dove vedere il sorteggio di Europa League e Conference League (Di venerdì 24 febbraio 2023) Ci sono alcuni dettagli che dobbiamo prendere in esame questa mattina, a proposito del doppio sorteggio di Europa League e Conference League, stando a quanto abiamo avuto modo di raccogliere nelle ultime ore. Dopo il passaggio del turno delle italiane, ma soprattutto dopo i sorteggi di Champions League che abbiamo trattato a novembre su OM, occorre fare un altro step, in attesa di conoscere le avversarie delle nostre rappresentanti nelle due competizioni minori. Proviamo a fare il punto della situazione, visto che l’appuntamento è in programma oggi 24 febbraio per tutte. Dettagli su oggi 24 febbraio Fatte queste premesse, analizziamo più da vicino . Per quanto riguarda l’Europa ... Leggi su optimagazine (Di venerdì 24 febbraio 2023) Ci sono alcuni dettagli che dobbiamo prendere in esame questa mattina, a proposito del doppiodi, stando a quanto abiamo avuto modo di raccogliere nelle ultime ore. Dopo il passaggio del turno delle italiane, ma soprattutto dopo i sorteggi di Championsche abbiamo trattato a novembre su OM, occorre fare un altro step, in attesa di conoscere le avversarie delle nostre rappresentanti nelle due competizioni minori. Proviamo a fare il punto della situazione, visto che l’appuntamento è in programma oggi 24 febbraio per tutte. Dettagli su oggi 24 febbraio Fatte queste premesse, analizziamo più da vicino . Per quanto riguarda l’...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... recensiremondo : Quando c'era il duce i treni arrivavano in orario, ma il problema era il DOVE arrivavano. - AdrianoCostardi : RT @fabcet: Dopo i pestaggi fascisti, le intimidazioni a chi le evidenzia arriva regolare come il fuso orario il vittimismo. Lupi la solida… - M1_Magnum : @98Cribbio @TuttiZangh È a velocità normale. l'attaccante va a 1000 orari, se non te ne accorgi è grave. Sembra a r… - FTrastus : Lunedì dopo più di un mese sono tornata a guidare tra l’altro in un orario dove mi è capitato traffico e di pomerig… - paoloforneris : RT @fabcet: Dopo i pestaggi fascisti, le intimidazioni a chi le evidenzia arriva regolare come il fuso orario il vittimismo. Lupi la solida… -