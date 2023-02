Ora Bonaccini pensa positivo. E azzarda l’impossibile: “Tenere unito il Pd e battere la destra” (Di venerdì 24 febbraio 2023) “Mi rivolgo agli indecisi per darmi e darci una mano. Perché io se diventerò segretario domenica sera prendo un impegno: che tra qualche anno torneremo al governo del paese. Perché avremo battuto la destra non nelle interviste e nei talk show. Noi vogliamo batterla nelle urne”. Dai microfoni di Agorà Stefano Bonaccini da fuoco alle polveri alla vigilia delle primarie per la segreteria del Pd. Il sogno di Bonaccini: Tenere insieme il Pd e battere la destra Dice di aver preso due impegni con gli elettoru. Tenere unito il Pd e battere la destra, due obiettivi decisamente ambiziosi ma il governatore dell’Emilia Romagna è costretto a pensare positivo. Per farlo serve una vocazione ... Leggi su secoloditalia (Di venerdì 24 febbraio 2023) “Mi rivolgo agli indecisi per darmi e darci una mano. Perché io se diventerò segretario domenica sera prendo un impegno: che tra qualche anno torneremo al governo del paese. Perché avremo battuto lanon nelle interviste e nei talk show. Noi vogliamo batterla nelle urne”. Dai microfoni di Agorà Stefanoda fuoco alle polveri alla vigilia delle primarie per la segreteria del Pd. Il sogno diinsieme il Pd elaDice di aver preso due impegni con gli elettoru.il Pd ela, due obiettivi decisamente ambiziosi ma il governatore dell’Emilia Romagna è costretto are. Per farlo serve una vocazione ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... SecolodItalia1 : Ora Bonaccini pensa positivo. E azzarda l’impossibile: “Tenere unito il Pd e battere la destra” - RegioneER : #Lavoro. ‘#GaggioTech’ completa le #assunzioni previste dal piano industriale: si chiude positivamente la crisi del… - SrlArt : RT @EmilioBerettaF1: Bonaccini: “Ora basta con la sinistra dei salotti. E Valditara si vergogni” NO BONACCINI...VALDITARA NON SI DEVE VERGO… - LuigiFerrante12 : #PrimariePD Spero vinca Bonaccini. La Schlein sarebbe solo un altro inganno! È ora che l'equivoco si chiarisca. - Adm3456rrr : @agorarai Bonaccini la testimonianza ,per gli incidente del liceo Michelangelo di Firenze, di un professore present… -