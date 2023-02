Vai agli ultimi Twett sull'argomento... SkyTG24 : Guerra Ucraina Russia, un anno fa inizio conflitto, Onu approva risoluzione di pace. LIVE - sciarpuccio : RT @berryunionista: L'#ONU approva una risoluzione che afferma la sovranità ???? e chiede il ritiro di tutte le truppe russe dal territorio u… - contropiano : Guerra in Ucraina. Negoziati in corso a Ginevra? L’Onu approva la risoluzione #guerra #Ucraina #Ginevra #negoziati… - emadagostino97 : Ucraina, Usa: 'Non vogliamo un conflitto con la Russia'| Meloni: 'Il piano di Putin è fallito' - LeonebonCettina : RT @ilario82: 141 Paesi chiedono “la cessazione delle ostilità e il ritiro immediato, completo e incondizionato delle forze militari russe'… -

L'Assemblea Generale delle Nazioni Unite ha approvato la risoluzione sull'Ucraina: non vincolante, chiede la fine delle ostilità in Ucraina e il ritiro russo. I voti favorevoli sono stati 141, 32 ...A un anno dall'invasione, il Cremlino potenzia l'arsenale nucleare. L'Assembleala risoluzione per "una pace giusta" e il "ritiro immediato delle ...

Ucraina: l'assemblea Onu approva la risoluzione per la pace con 141 sì e 7 no RaiNews

L'Assemblea Generale dell'Onu approva la risoluzione sulla "pace giusta" in Ucraina RaiNews

Onu approva risoluzione su Ucraina: ritiro immediato Russia - Il Sole 24 ORE Il Sole 24 ORE

Assemblea Onu approva risoluzione per una pace giusta in Ucraina: India e Cina si astengono Fanpage.it

L'Onu approva la risoluzione per l'Ucraina. Zelensky “Segnale potente” Tiscali Notizie

New York, 23 feb. (askanews) - L'Assemblea Generale delle Nazioni Unite ha approvato la risoluzione sull'Ucraina: non vincolante, chiede la fine delle ostilità in Ucraina e il ritiro russo. I voti ...NEW YORK (ITALPRESS) – L’Assemblea Generale Onu ha approvato con 141 voti a favore la risoluzione per una pace “giusta” in Ucraina. “L’Italia ha votato a favore della “Risoluzione per la pace” in Ucra ...