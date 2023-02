Onana, non solo parate e clean sheet: l’Inter ha un nuovo leader (Di venerdì 24 febbraio 2023) André Onana tiene la porta inviolata in Inter-Porto, andata degli ottavi di Champions League. Ma soprattutto si impone come figura di rilievo nello spogliatoio nerazzurro. DIFFERENZA ABISSALE – Non solo Romelu Lukaku (match winner) e Hakan Calhanoglu (MVP della partita). Anche André Onana è uno dei protagonisti assoluti della vittoria dell’Inter contro il Porto (qui la sua pagella). Sia per il solito contributo alla costruzione del gioco, sia per la tripla parata al 57?, che tiene inviolata la porta nerazzurra. Da lì alla fine della gara, come successo in altre 11 occasioni al camerunense. Che in 24 presenze stagionali ha ottenuto un clean sheet la metà delle volte. E sarebbe impietoso confrontare questi numeri con quelli dell’ex titolare Samir Handanovic (solo due ... Leggi su inter-news (Di venerdì 24 febbraio 2023) Andrétiene la porta inviolata in Inter-Porto, andata degli ottavi di Champions League. Ma soprattutto si impone come figura di rilievo nello spogliatoio nerazzurro. DIFFERENZA ABISSALE – NonRomelu Lukaku (match winner) e Hakan Calhanoglu (MVP della partita). Anche Andréè uno dei protagonisti assoluti della vittoria delcontro il Porto (qui la sua pagella). Sia per il solito contributo alla costruzione del gioco, sia per la tripla parata al 57?, che tiene inviolata la porta nerazzurra. Da lì alla fine della gara, come successo in altre 11 occasioni al camerunense. Che in 24 presenze stagionali ha ottenuto unla metà delle volte. E sarebbe impietoso confrontare questi numeri con quelli dell’ex titolare Samir Handanovic (due ...

