Onana allo scoperto in Inter-Porto: il suo mondo senza mezze misure! (Di venerdì 24 febbraio 2023) Onana protagonista assoluto in Inter-Porto sia con grandi parate che mostrando il suo indiscutibile carisma. Il camerunese non ha mezze misure. Prendere o lasciare IL PERSONAGGIO ? Può piacere o meno, ma il pianeta di Onana è bello, variegato e ci si diverte tanto. Il portiere camerunese è uscito allo scoperto in Inter-Porto. Prestazione da protagonista assoluto dell’ex estremo difensore dell’Ajax. Una vera e propria fotografia del giocatore André. Esuberante, talentuoso, fuori dagli schemi, carismatico. Tutto in ordine più o meno sparso su cui l’Inter ha deciso legittimamente di puntare e farne tesoro. La letteratura intorno a questo portiere è stata tutto fuorché normale e standardizzata. Da sempre considerato un ... Leggi su inter-news (Di venerdì 24 febbraio 2023)protagonista assoluto insia con grandi parate che mostrando il suo indiscutibile carisma. Il camerunese non hamisure. Prendere o lasciare IL PERSONAGGIO ? Può piacere o meno, ma il pianeta diè bello, variegato e ci si diverte tanto. Il portiere camerunese è uscitoin. Prestazione da protagonista assoluto dell’ex estremo difensore dell’Ajax. Una vera e propria fotografia del giocatore André. Esuberante, talentuoso, fuori dagli schemi, carismatico. Tutto in ordine più o meno sparso su cui l’ha deciso legittimamente di puntare e farne tesoro. La letteratura intorno a questo portiere è stata tutto fuorché normale e standardizzata. Da sempre considerato un ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... infoitsport : Onana allo scoperto in Inter-Porto: il suo mondo senza mezze misure! - internewsit : Onana allo scoperto in Inter-Porto: il suo mondo senza mezze misure! - - BausciaCafe : RT @TheOrologio: Ep. 196 - un buon primo Otavio L’Orologio x @BausciaCafe Tutto quello che c’è da sapere e da dire su #InterPorto. Dall… - TheOrologio : Ep. 196 - un buon primo Otavio L’Orologio x @BausciaCafe Tutto quello che c’è da sapere e da dire su… - interismo1709 : @M1_Magnum Se fossi in grado di capire ti spiegherei che skriniar in traiettoria tenta di intercettare il pallone s… -