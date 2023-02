Omloop Het Nieuwsblad 2023: la startlist e chi parteciperà. Presenti Ballerini, Trentin, Sagan e Pidcock (Di venerdì 24 febbraio 2023) Siamo ormai alla vigilia di uno dei giorni più attesi dell’annata del ciclismo su strada: domani, con la Omloop Het Nieuwsblad, si aprirà ufficialmente la stagione delle classiche. Saranno i 207 km da Gent a Ninove (Belgio), con in mezzo 13 muri e tanto pavè, a dare il via ad uno dei momenti più spettacolari dell’intero calendario. Andiamo dunque a scoprire chi saranno i protagonisti al via della corsa: Manca all’appello il vincitore dello scorso anno, Wout Van Aert, ma il livello dei partecipanti sarà comunque molto alto. I protagonisti annunciati, come testimoniano percorso ed albo d’oro sono ovviamente gli specialisti delle “classiche del nord”, quelli che si trovano a loro agio sulle pietre e in avverse condizioni ambientali. Presenti in lista cinque dei precedenti vincitori di questa corsa: i belgi Jasper Stuyven (Trek Segafredo), ... Leggi su oasport (Di venerdì 24 febbraio 2023) Siamo ormai alla vigilia di uno dei giorni più attesi dell’annata del ciclismo su strada: domani, con laHet, si aprirà ufficialmente la stagione delle classiche. Saranno i 207 km da Gent a Ninove (Belgio), con in mezzo 13 muri e tanto pavè, a dare il via ad uno dei momenti più spettacolari dell’intero calendario. Andiamo dunque a scoprire chi saranno i protagonisti al via della corsa: Manca all’appello il vincitore dello scorso anno, Wout Van Aert, ma il livello dei partecipanti sarà comunque molto alto. I protagonisti annunciati, come testimoniano percorso ed albo d’oro sono ovviamente gli specialisti delle “classiche del nord”, quelli che si trovano a loro agio sulle pietre e in avverse condizioni ambientali.in lista cinque dei precedenti vincitori di questa corsa: i belgi Jasper Stuyven (Trek Segafredo), ...

