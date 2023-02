Omicidio Thomas Bricca, la Procura fa chiarezza: “Non ci sono indagati”. Le indagini alla stretta finale? (Di venerdì 24 febbraio 2023) Omicidio Thomas Bricca ultime notizie. Nelle scorse ore era trapelata la notizia di un’iscrizione nel registro degli indagati per la morte del giovane di 18 anni di Alatri. La Procura è però intervenuta facendo chiarezza e smentendo la notizia con un comunicato stampa. Nella nota si precisa che nel registro degli indagati, al momento, non ... TAG24. Leggi su tag24 (Di venerdì 24 febbraio 2023)ultime notizie. Nelle scorse ore era trapelata la notizia di un’iscrizione nel registro degliper la morte del giovane di 18 anni di Alatri. Laè però intervenuta facendoe smentendo la notizia con un comunicato stampa. Nella nota si precisa che nel registro degli, al momento, non ... TAG24.

