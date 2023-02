Omicidio Cerciello Rega: condannato a due mesi il carabiniere che bendò Natale Hjorth (Di venerdì 24 febbraio 2023) E’ stato condannato a due mesi di carcere (pena sospesa) il maresciallo dei Carabinieri Fabio Manganaro, imputato per il bendaggio di Christian Natale Hjorth, uno degli americani condannati per l’Omicidio del vice brigadiere Mario Cerciello Rega. Lo ha deciso il giudice monocratico di Roma. Nei confronti dell’imputato l’accusa è di misura di rigore non consentita. L’avvocato di Hjorth: “Sentenza importante” ”Si tratta di una sentenza importante perché si è ritenuto che la tecnica del bendaggio o blindfolding, ritenuta dal Comitato europeo per la prevenzione della tortura (Cpt) una pratica inumana e degradante, integri il reato di abuso di autorità”. Così all’Adnkronos l’avvocato Francesco Petrelli, legale di parte civile per Gabriel ... Leggi su secoloditalia (Di venerdì 24 febbraio 2023) E’ statoa duedi carcere (pena sospesa) il maresciallo dei Carabinieri Fabio Manganaro, imputato per il bendaggio di Christian, uno degli americani condannati per l’del vice brigadiere Mario. Lo ha deciso il giudice monocratico di Roma. Nei confronti dell’imputato l’accusa è di misura di rigore non consentita. L’avvocato di: “Sentenza importante” ”Si tratta di una sentenza importante perché si è ritenuto che la tecnica del bendaggio o blindfolding, ritenuta dal Comitato europeo per la prevenzione della tortura (Cpt) una pratica inumana e degradante, integri il reato di abuso di autorità”. Così all’Adnkronos l’avvocato Francesco Petrelli, legale di parte civile per Gabriel ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... ginugiola : RT @Adnkronos: Omicidio Cerciello, carabiniere condannato a 2 mesi per bendaggio Hjorth . #Adnkronos ?? - MassimoChiaram7 : RT @fattoquotidiano: Omicidio Cerciello, condanna a due mesi (con pena sospesa) per il carabiniere che bendò Natale Hjorth in caserma dopo… - Virus1979C : RT @Adnkronos: Omicidio Cerciello, carabiniere condannato a 2 mesi per bendaggio Hjorth . #Adnkronos ?? - Adnkronos : Omicidio Cerciello, carabiniere condannato a 2 mesi per bendaggio Hjorth . #Adnkronos ?? - SecolodItalia1 : Omicidio Cerciello Rega: condannato a due mesi il carabiniere che bendò Natale Hjorth -