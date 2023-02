Omar Pedrini e la malattia: “Ho subìto 6 interventi al cuore” (Di venerdì 24 febbraio 2023) Omar Pedrini definisce il suo cuore “malandrino”, in uno slancio di tenerezza che non nasconde un pizzico d’amarezza. Perché proprio quel cuore da anni lo costringe a convivere con la malattia, la stessa che ha rimesso in discussione tutto nella sua vita, portandolo a cambiare spesso i suoi piani senza alternativa. Il rocker bresciano, fondatore degli storici Timoria, è tornato a parlarne in un’intervista al Corriere della Sera dopo l’ennesimo “pit stop” – come usa chiamare i suoi ricoveri -, pausa che stavolta è durata una settimana e dalla quale scoprirà se sia necessario o meno un nuovo intervento, dopo i sei che ha già subito da quel fatidico 2004. Omar Pedrini, la prima diagnosi di aneurisma aortico Il calvario di Omar Pedrini è ... Leggi su dilei (Di venerdì 24 febbraio 2023)definisce il suo“malandrino”, in uno slancio di tenerezza che non nasconde un pizzico d’amarezza. Perché proprio quelda anni lo costringe a convivere con la, la stessa che ha rimesso in discussione tutto nella sua vita, portandolo a cambiare spesso i suoi piani senza alternativa. Il rocker bresciano, fondatore degli storici Timoria, è tornato a parlarne in un’intervista al Corriere della Sera dopo l’ennesimo “pit stop” – come usa chiamare i suoi ricoveri -, pausa che stavolta è durata una settimana e dalla quale scoprirà se sia necessario o meno un nuovo intervento, dopo i sei che ha già subito da quel fatidico 2004., la prima diagnosi di aneurisma aortico Il calvario diè ...

