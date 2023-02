(Di venerdì 24 febbraio 2023) Domenica speciale per i fan dei, il 26 febbraio: i, cover band romana far le più attive, presentano nella Capitale, al Fonclea, unper i suoi 80 anni. Oltre ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... leggoit : Omaggio a George Harrison e ai Beatles con i Bulldog - vittrakkia : @ClaudioCrucia61 @PresidioItalico @rimmel83837671 Sulla guerra di Spagna leggetevi omaggio alla Catalogna di George… -

Domenica speciale per i fan dei Beatles, il 26 febbraio: i Bulldogs, cover band romana far le più attive, presentano nella Capitale, al Fonclea, unHarrison per i suoi 80 anni. Oltre ai pezzi dei Fab Four , in programma tutte le grandi hit di, da 'My Sweet Lord' a 'Badge', in collaborazione con Eric Clapton. La serata sarà ...Nella puntata d'addio, la dottoressa rendea quel discorso ma lo modula sui propri figli. ... che raccolgono l'eredità di Meredith , Izzie econ i quali tutto ha avuto inizio. Guarda ...

Omaggio a George Harrison e ai Beatles con i Bulldogs leggo.it

Eugène Ysaÿe, il re del violino Omaggio in musica a Casa Romei il Resto del Carlino

Salerno: Walter Ricci rende omaggio a Nat King Cole SalernoToday

La Mercedes W14 di Lewis Hamilton Oggi sembra quasi un ... MOW

La "Foto dell'Anno" di National Geographic celebra e immortala "La ... National Geographic Italia

Domenica speciale per i fan dei Beatles, il 26 febbraio: i Bulldogs, cover band romana far le più attive, presentano al Fonclea un omaggio a George Harrison per i suoi 80 anni. Oltre ai ...1), Jacques Thibaud (n. 2), George Enescu (n. 3), Fritz Kreisler (n. 4) , Mathieu Crickboom (n. 5) e Manuel Quiroga (n. 6). Il concerto è introdotto da Carlo Corrado dell’Associazione Salotto ...