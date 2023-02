Oltre 30.000 visitatori attesi per il Dubai International Boat Show (Di venerdì 24 febbraio 2023) Tra pochi giorni, nel distretto del lungomare di Dubai Harbour, andrà in scena l’edizione 2023 del Dubai International Boat Show, evento che accoglierà più di 30 mila visitatori. Si tratta di una delle manifestazioni più iconiche dell’intero Medio Oriente, che si terrà dall’1 fino al 5 marzo. Dubai International Boat Show, Oltre mille marchi presenti I migliori marchi internazionali come Azimut, Ferretti, Gulf Craft, Princess, San Lorenzo, Sunreef e Sunseeker Gulf salperanno in direzione degli Emirati Arabi Uniti per cinque giorni di puro spettacolo, che vedrà l’esposizione di Oltre 175 tra yacht e moto d’acqua. Siamo entusiasti di dare il benvenuto a DIBS23 agli appassionati di ... Leggi su nonsolonautica (Di venerdì 24 febbraio 2023) Tra pochi giorni, nel distretto del lungomare diHarbour, andrà in scena l’edizione 2023 del, evento che accoglierà più di 30 mila. Si tratta di una delle manifestazioni più iconiche dell’intero Medio Oriente, che si terrà dall’1 fino al 5 marzo.mille marchi presenti I migliori marchi internazionali come Azimut, Ferretti, Gulf Craft, Princess, San Lorenzo, Sunreef e Sunseeker Gulf salperanno in direzione degli Emirati Arabi Uniti per cinque giorni di puro spettacolo, che vedrà l’esposizione di175 tra yacht e moto d’acqua. Siamo entusiasti di dare il benvenuto a DIBS23 agli appassionati di ...

