Oltraggio a Pubblico Ufficiale, 30enne assolto con formula piena (Di venerdì 24 febbraio 2023) Tempo di lettura: < 1 minutoÈ stato assolto ieri, dal Giudice Dott.ssa Cozzino presso il Tribunale di Avellino, dal reato di Oltraggio a Pubblico Ufficio e dal reato di rifiuto d'indicazioni sulla propria identità personale, M. G., 30 anni, assistito dall'Avv. Fiorita Luciano. La vicenda prendeva avvio da un arresto effettuato in occasione della processione per le solenni celebrazioni della Madonna del Carmelo di Roccabascerana per episodi avvenuti lungo la strada statale Appia (Località Tufara Valle) nei confronti di Pubblici Ufficiali impegnati nel servizio di ordine Pubblico. La difesa dell'imputato ha evidenziato in maniera analitica e puntuale l'insussistenza dei fatti e il Tribunale di Avellino, accogliendo la tesi dell'Avv. Fiorita Luciano, ha assolto con formula piena l'imputato.

