Ok Boomer | dal Nuovo Sacher inizia il tour nei cinema del documentario di Pannone & Gropplero

Dal Nuovo Sacher parte il tour di Ok Boomer, il Nuovo documentario di Pannone & Gropplero prodotto da Si produzioni in associazione con Luce Cinecittà. Tornato dall'ultimo Torino Film festival con ottime recensioni, arriva al Nuovo Sacher per una assoluta anteprima romana Ok Boomer, il film documentario di Andrea Gropplero e Gianfranco Pannone, che tra diario, archivio, riflessione politica e salvifica ironia racconta il dialogo semiserio che unisce da oltre trent'anni due amici - due registi - dalla caduta del Muro di Berlino al primo lockdown pandemico. Ok Boomer tende un filo di parole, immagini di archivi ...

