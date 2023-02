“Ogni giorno gli studenti per 15 minuti leggano un libro in silenzio”. La proposta di legge: “Così la lettura diventerà un piacere e non un obbligo” (Di venerdì 24 febbraio 2023) La presidente della Commissione Cultura e Istruzione del Consiglio Regionale della Toscana, Cristina Giachi, ha presentato una proposta di legge che introduce la pratica della lettura libera nelle scuole. L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di venerdì 24 febbraio 2023) La presidente della Commissione Cultura e Istruzione del Consiglio Regionale della Toscana, Cristina Giachi, ha presentato unadiche introduce la pratica dellalibera nelle scuole. L'articolo .

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... MilkoSichinolfi : Sono mesi che diciamo che questo è #ilPeggior_GOVERNO_diSempre. Ogni santo giorno ne abbiamo la penosa e terribile… - ale_dibattista : Biden va a Kiev, sapete perché? Volete saper chi guadagna con la guerra e la ricostruzione dell’Ucraina? Ve ne parl… - RobertoBurioni : In quel giorno si è cominciato un percorso che ha portato all'eliminazione della polio, che solo in Italia paralizz… - ILoveFunnyCats_ : RT @RisatoNicola: Strano titolo per un quotidiano che ogni giorno glorifica nazisti... #Rep - shinwna : cmq scoperto che non andavo mai avanti su ptn perché FORSE non alzavo mai le skill oops che palle non ci penso nemm… -