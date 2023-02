(Di venerdì 24 febbraio 2023), ex attaccante delora al Colleferro, racconta a SerieD24.com: "Ero in campo con loro. Quando ho visto la scena mi sono...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Milannews24_com : #Oduamadi ricorda gli anni al #Milan: «Ho vissuto un sogno» -

Oduamadi ricorda gli anni al Milan: «Ho vissuto un sogno» Milan News 24

Oduamadi ricorda la rissa tra Ibrahimovic e Onyewu al Milan Calciomercato.com

Cynthialbalonga (calcio, serie D), Redondi: “Siamo in un buon ... L'Osservatore d'Italia

La maglia numero 90 prima di De Ketelaere: indossata solo da ... Goal Italia

Ziyech Milan, Romano: «Ecco la verità» Milan News 24

Nnamdi Chidiebere Oduamadi, ex Milan oggi al Colleferro, ha ricordato gli anni trascorsi in rossonero: le sue parole Intervistato da seried24.com, Nnamdi Chidiebere Oduamadi, ex attaccante del Milan, ...