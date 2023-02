Nuove verità e scoperte sui vaccini contro il Covid-19 | tra efficacia ed effetti avversi

Leggi su ilfoglio

(Di venerdì 24 febbraio 2023) Un nuovo studio australiano ha dimostrato importanti differenze nel modo in cui iAstraZeneca e PfizerSars-Cov-2 influiscono sul sistema immunitario. I ricercatori hanno seguito le risposte immunitarie di 102 adulti di età diverse, tutti residenti nell'Australia meridionale, dove all'epoca in cui si è effettuata la ricerca non esisteva alcuna trasmissione comunitaria di Sars-Cov-2. Ai partecipanti è stato prelevato il sangue immediatamente dopo ogni dose deiOxford/AstraZeneca o Pfizer/BioNTech-19. Sono stati anche testati 28 giorni dopo ogni immunizzazione per valutare l'attività dei linfociti B e T. Ricordiamo che mentre il vaccino Pfizer utilizza la tecnologia mRna per indurre le cellule ospiti a produrre la proteina spike Sars-cov-2, il vaccino AstraZeneca utilizza un virus innocuo ...