(Di venerdì 24 febbraio 2023) ROMA - Con la508, in versione, station wagon efa debuttare un nuovo design destinato all'ammiraglia. Il nuovo logo trova posto al centro della calandra, il ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... infoiteconomia : Nuova Peugeot 508 berlina, sw e Sport Engineered - Italpress : Nuova Peugeot 508 berlina, sw e Sport Engineered - Italpress : Nuova Peugeot 508 berlina, sw e Sport Engineered - aPrieri : Audace, unica, ibrida e benzina (niente diesel): è la nuova Peugeot 408. Eccola nel video di TerzoGarage… - infoiteconomia : Nuova Peugeot 508, ecco come cambia con il restyling -

La gamma di motorizzazioni che equipaggia508 e 508 SW annovera due versioni ibride plug - in, unaversione da 180 CV e una da 225 CV, una versione a benzina da 130 CV e una ...Fu lui che, in un momento difficile per l'azienda, ideò l'ambizioso progetto di una... La nascita di205. La 205 nasce da una consolidata tradizione francese a proposito di piccole ...

Peugeot 508 restyling, il nuovo volto del Leone Motor1 Italia

Le nuove Peugeot 508 tra stile innovativo e prestazioni - Prove e Novità Agenzia ANSA

Nuova Peugeot 508, le foto del restyling - Il Sole 24 ORE Il Sole 24 ORE

Nuova Peugeot 508 berlina, sw e Sport Engineered Tiscali

Ufficiale la nuova Peugeot 508: il Leone più avanzato di sempre Everyeye Auto

ROMA (ITALPRESS) - Con la nuova 508, in versione berlina, station wagon e Sport Engineered, Peugeot fa debuttare un nuovo design destinato ...Stellantis &You Roma presenterà due novità esclusive dei brand Citroën e Peugeot, Nuova C4 X e Nuova 408. Lo stile di Nuova Citroën C4 X sfida gli standard tradizionali delle auto compatte offrendo ...