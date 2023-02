Nuoro, ergastolano della mafia pugliese evade calandosi dalla finestra con le lenzuola. Era detenuto in regime di alta sicurezza (Di venerdì 24 febbraio 2023) Un detenuto che scontava l’ergastolo in regime di alta sicurezza nel carcere di Badu ‘e Carros a Nuoro è evaso, calandosi dalla finestra con delle lenzuola annodate e dileguandosi. Lo rendono noto alcune organizzazioni sindacali della polizia penitenziaria. Si tratta del 39enne Marco Rapuano, detto “Pallone“, di San Giovanni Rotondo, considerato elemento di spicco del clan dei Montanari, nel Gargano: deve scontare condanne definitive per omicidio, violazione delle leggi sulle armi e altri reati. In tutta la zona sono scattate massicce ricerche del Nucleo investigativo centrale della Polizia penitenziaria, guidato dal dirigente Ezio Giacalone, e delle altre forze dell’ordine. “Nel disastrato sistema ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di venerdì 24 febbraio 2023) Unche scontava l’ergastolo indinel carcere di Badu ‘e Carros aè evaso,con delleannodate e dileguandosi. Lo rendono noto alcune organizzazioni sindacalipolizia penitenziaria. Si tratta del 39enne Marco Rapuano, detto “Pallone“, di San Giovanni Rotondo, considerato elemento di spicco del clan dei Montanari, nel Gargano: deve scontare condanne definitive per omicidio, violazione delle leggi sulle armi e altri reati. In tutta la zona sono scattate massicce ricerche del Nucleo investigativo centralePolizia penitenziaria, guidato dal dirigente Ezio Giacalone, e delle altre forze dell’ordine. “Nel disastrato sistema ...

