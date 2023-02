Nord Stream, media tedeschi contro le conclusioni di Hersch: i dati ufficiali smentiscono il sabotaggio targato Usa (Di venerdì 24 febbraio 2023) Il mistero del sabotaggio del gasdotto Nord Stream 1 e 2 nel Mar Baltico è ancora tutto da risolvere. Lo stesso lavoro del giornalista statunitense Seymour Hersh, convinto che le condutture sottomarine siano state fatte saltare da sommozzatori statunitensi, sembra non reggere alla prova dei fatti. La discussa ricostruzione di Hersh sostiene che i sub sarebbero stati portati nel luogo delle esplosioni da un dragamine norvegese della classe “Alta” durante una manovra NATO, mentre l’innesco sarebbe quindi avvenuto da una boa con ecogoniometro rilasciata da un aereo di ricognizione. Ma proprio i particolari della sua ricostruzione sembrano infrangersi di fronte alle verifiche, come ha ricostruito da Pascal Siggelkow per l’emittente tedesca ARD. Nessuno sminatore – Il portavoce delle forze norvegesi tenente colonnello Norstad Finberg ha ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di venerdì 24 febbraio 2023) Il mistero deldel gasdotto1 e 2 nel Mar Baltico è ancora tutto da risolvere. Lo stesso lavoro del giornalista statunitense Seymour Hersh, convinto che le condutture sottomarine siano state fatte saltare da sommozzatori statunitensi, sembra non reggere alla prova dei fatti. La discussa ricostruzione di Hersh sostiene che i sub sarebbero stati portati nel luogo delle esplosioni da un dragamine norvegese della classe “Alta” durante una manovra NATO, mentre l’innesco sarebbe quindi avvenuto da una boa con ecogoniometro rilasciata da un aereo di ricognizione. Ma proprio i particolari della sua ricostruzione sembrano infrangersi di fronte alle verifiche, come ha ricostruito da Pascal Siggelkow per l’emittente tedesca ARD. Nessuno sminatore – Il portavoce delle forze norvegesi tenente colonnello Norstad Finberg ha ...

