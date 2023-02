"Non volevo nemmeno...". Orsingher balbetta, stravolto per Costanzo (Di venerdì 24 febbraio 2023) "Sono sempre parco nel parlare della mia vita privata, se non in toni scanzonati". La morte di Maurizio Costanzo, poche ore prima, ha gettato nello sconforto anche Alessio Orsingher, giornalista e spalla di Tiziana Panella nella conduzione a Tagadà, su La7. Quando la conduttrice gli cede la parola, per un ricordo del mitico papà del Maurizio Costanzo Show Orsingher è sopraffatto dall'emozione. balbetta, si interrompe, fa scorrere qualche secondo in silenzio. Sembra sul punto di mollare. "Non sapevo nemmeno se andare in onda, se fare questa diretta", confessa con un filo di voce e gli occhi sbarrati, persi nel vuoto. La regia indugia, il clima è pesante. Poi Orsingher, con grande fatica e mentre la Panella lo guarda commossa, trova la forza di andare avanti e ... Leggi su liberoquotidiano (Di venerdì 24 febbraio 2023) "Sono sempre parco nel parlare della mia vita privata, se non in toni scanzonati". La morte di Maurizio, poche ore prima, ha gettato nello sconforto anche Alessio, giornalista e spalla di Tiziana Panella nella conduzione a Tagadà, su La7. Quando la conduttrice gli cede la parola, per un ricordo del mitico papà del MaurizioShowè sopraffatto dall'emozione., si interrompe, fa scorrere qualche secondo in silenzio. Sembra sul punto di mollare. "Non sapevose andare in onda, se fare questa diretta", confessa con un filo di voce e gli occhi sbarrati, persi nel vuoto. La regia indugia, il clima è pesante. Poi, con grande fatica e mentre la Panella lo guarda commossa, trova la forza di andare avanti e ...

