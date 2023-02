Non solo idrocarburi, ecco come è cambiato il mercato di fertilizzanti e materie prime alimentari nell’ultimo anno (Di venerdì 24 febbraio 2023) Dal gas ai fertilizzanti, fino ai prodotti alimentari. La guerra in Ucraina non ha avuto impatti solamente sugli approvvigionamenti energetici da Mosca, ma anche sui sistemi agroalimentari. Prima dello scoppio del conflitto, infatti, Russia e Ucraina rappresentavano circa il 34% delle esportazioni mondiali di cereali, il 17% di quelle di mais e oltre il 75% del mercato mondiale dell’olio di semi di girasole. Circa il 12% delle calorie esportate nel mondo. L’ultimo anno ha segnato un cambio nella geografia degli approvvigionamenti di prodotti alimentari e di fertilizzanti, voce di spesa importante per l’agricoltura. In Russia e Bielorussia, paese a tutti gli effetti parte del conflitto, si concentra circa la metà della produzione mondiale di nitrato di ammonio, il 38% ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di venerdì 24 febbraio 2023) Dal gas ai, fino ai prodotti. La guerra in Ucraina non ha avuto impatti solamente sugli approvvigionamenti energetici da Mosca, ma anche sui sistemi agro. Prima dello scoppio del conflitto, infatti, Russia e Ucraina rappresentavano circa il 34% delle esportazioni mondiali di cereali, il 17% di quelle di mais e oltre il 75% delmondiale dell’olio di semi di girasole. Circa il 12% delle calorie esportate nel mondo. L’ultimoha segnato un cambio nella geografia degli approvvigionamenti di prodottie di, voce di spesa importante per l’agricoltura. In Russia e Bielorussia, paese a tutti gli effetti parte del conflitto, si concentra circa la metà della produzione mondiale di nitrato di ammonio, il 38% ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... danieleviotti : La risposta violenta e minacciosa di #valditara è la più brillante spiegazione della ragione per cui la lettera del… - peppeprovenzano : Alcuni giovani vicini a FDI compiono un'aggressione squadrista a una scuola: un reato. La preside difende i suoi s… - GiorgiaMeloni : Sono trascorsi due anni dall’attentato in Congo nel quale hanno perso la vita l’Ambasciatore Luca Attanasio, il car… - elcondo36977118 : @P_M_1960 Ho sentito solo delle critiche, molte condivisibili e tutte più che legittime ma, non ho letto nessun mes… - Hurricane19872 : RT @LidaSezOlbia: Olbia, 23.02.2023 Oggi Romeo è stato portato in clinica per una visita col veterinario oftalmico. L'occhietto destro rec… -