"Non so se sarò in grado": De Filippi, l'ultima volontà di Costanzo (Di venerdì 24 febbraio 2023) Maurizio Costanzo è venuto a mancare all'età di 84 anni. La triste notizia è stata confermata dall'ufficio stampa del famoso giornalista e conduttore, che verrà sempre ricordato come un pezzo di storia della televisione italiana. Costanzo lascia la moglie Maria De Filippi, con cui era sposato dal 1995. Soltanto lo scorso agosto la regina di Mediaset aveva rilasciato un'intervista molto intima al settimanale Oggi, in cui aveva parlato anche della paura della morte. “Ho corazze che però non mi hanno mai davvero resa immune dagli ‘ostacoli' - aveva spiegato la De Filippi - e dalle paure vere che la vita inevitabilmente e con ferocia sbatte in faccia a ciascuno di noi. In primis per me la paura della morte”. Nel corso degli anni Costanzo aveva più volte dichiarato che avrebbe voluto la mano della ... Leggi su liberoquotidiano (Di venerdì 24 febbraio 2023) Maurizioè venuto a mancare all'età di 84 anni. La triste notizia è stata confermata dall'ufficio stampa del famoso giornalista e conduttore, che verrà sempre ricordato come un pezzo di storia della televisione italiana.lascia la moglie Maria De, con cui era sposato dal 1995. Soltanto lo scorso agosto la regina di Mediaset aveva rilasciato un'intervista molto intima al settimanale Oggi, in cui aveva parlato anche della paura della morte. “Ho corazze che però non mi hanno mai davvero resa immune dagli ‘ostacoli' - aveva spiegato la De- e dalle paure vere che la vita inevitabilmente e con ferocia sbatte in faccia a ciascuno di noi. In primis per me la paura della morte”. Nel corso degli anniaveva più volte dichiarato che avrebbe voluto la mano della ...

