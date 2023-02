“Non sai che il letto di Giaele…”. GF Vip 7, Antonella choc: lo ha detto a Daniele ed è caos (Di venerdì 24 febbraio 2023) Ancora un brutto episodio si sarebbe verificato al GF Vip 7. Protagonista Antonella Fiordelisi, che si sarebbe lasciata scappare una frase scioccante su un’altra concorrente del reality show. Un momento da dimenticare per lei, già nel mirino per le parole choc dette ad Oriana Marzoli. Presumibilmente è ancora molto nervosa per le rivelazioni intime fatte da Edoardo Donnamaria ai suoi amici Edoardo Tavassi, Nicole Murgia e Micol Incorvaia, quindi non sta riuscendo ad affrontare nel modo giusto queste ultime ore. Nella casa del GF Vip 7 Antonella Fiordelisi ha esclamato sull’influencer venezuelana: “Non ti considero nemmeno, urla tesoro, urla quanto vuoi. Sfogati, forse è perché non fai l’amore, può essere. Ma non è un problema mio, ti consiglio di farlo con Giaele a questo punto”. E i telespettatori hanno subito condannato queste ... Leggi su caffeinamagazine (Di venerdì 24 febbraio 2023) Ancora un brutto episodio si sarebbe verificato al GF Vip 7. ProtagonistaFiordelisi, che si sarebbe lasciata scappare una frase scioccante su un’altra concorrente del reality show. Un momento da dimenticare per lei, già nel mirino per le paroledette ad Oriana Marzoli. Presumibilmente è ancora molto nervosa per le rivelazioni intime fatte da Edoardo Donnamaria ai suoi amici Edoardo Tavassi, Nicole Murgia e Micol Incorvaia, quindi non sta riuscendo ad affrontare nel modo giusto queste ultime ore. Nella casa del GF Vip 7Fiordelisi ha esclamato sull’influencer venezuelana: “Non ti considero nemmeno, urla tesoro, urla quanto vuoi. Sfogati, forse è perché non fai l’amore, può essere. Ma non è un problema mio, ti consiglio di farlo con Giaele a questo punto”. E i telespettatori hanno subito condannato queste ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... AlessiaMorani : Quando fai marcia indietro significa una cosa sola: che sei inaffidabile. Che ci provi e poi vedi come va. Che sai… - LoPsihologo : Mia nonna: sai la mia vicina di letto di quando ero in ospedale è morta Io: ah si? Lei: e la mia amica doveva compi… - Chaz_Lannie : RT @teamsoleilsorge: Nikita: -“Dici sempre la stessa cosa, è successo tempo addietro e sinceramente esiste il perdono, esiste l'oltreggiare… - Myrdrwin : @GPTurchi @bellinimr @Napalm51 Sai quanta terra devi sbancare per fare 1Kg di litio? Comunque riciclarne una non è… - Zio_Frank_1_Jj : @OnanismoInda Tu non sai neanche dov’è Nyon ???????? -