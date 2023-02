"Non ho avuto il coraggio": Grignani, il dramma privato dopo Sanremo (Di venerdì 24 febbraio 2023) Gianluca Grignani ha partecipato al Festival di Sanremo per la settima volta, ma questa ha avuto un significato particolare, più intimo. Il cantautore si è infatti presentato sul palco del teatro Ariston con Quando ti manca il fiato, un brano ispirato a una telefonata avuta con il padre, che non vede da molto tempo. Ospite a Radio Deejay, Grignani ha ripercorso la sua esperienza a Sanremo 2023. “Molta gente ha pensato che fossi emozionato - ha dichiarato - in realtà non lo ero per niente. Probabilmente mi sono creato degli anticorpi sul palco di Sanremo. Durante le prove andavo in ansia per la canzone. La cantavo una volta e poi la facevo fare a Melozzi, era troppo significativa per me. Ogni volta che la canto sono coltelli che cadono dal cielo”. Grignani ha ... Leggi su liberoquotidiano (Di venerdì 24 febbraio 2023) Gianlucaha partecipato al Festival diper la settima volta, ma questa haun significato particolare, più intimo. Il cantautore si è infatti presentato sul palco del teatro Ariston con Quando ti manca il fiato, un brano ispirato a una telefonata avuta con il padre, che non vede da molto tempo. Ospite a Radio Deejay,ha ripercorso la sua esperienza a2023. “Molta gente ha pensato che fossi emozionato - ha dichiarato - in realtà non lo ero per niente. Probabilmente mi sono creato degli anticorpi sul palco di. Durante le prove andavo in ansia per la canzone. La cantavo una volta e poi la facevo fare a Melozzi, era troppo significativa per me. Ogni volta che la canto sono coltelli che cadono dal cielo”.ha ...

