“Non è un piano di pace”. Dassù disintegra la Cina: così non va (Di venerdì 24 febbraio 2023) “C'è qualche speranza o c'è qualche possibilità che si possa arrivare alla pace dopo il piano in dodici punti presentato nelle ultime ore dalla Cina?”. La domanda è rivolta a Marta Dassù, politologa e storica, nel corso dell'edizione del 24 febbraio di Stasera Italia, il programma televisivo pre-serale di Rete4 che vede Barbara Palombelli alla conduzione. “Quello della Cina non lo chiamerei un piano di pace, perché - sottolinea Dassù - non lo è. Sono 12 punti in cui la Cina definisce il suo approccio generale a questa guerra tra Ucraina e Russia, ma sono punti molto discutibili. Da una parte si riconosce il principio della sovranità e dell'integrità territoriale, e questo è importante per la Cina alla luce della ... Leggi su iltempo (Di venerdì 24 febbraio 2023) “C'è qualche speranza o c'è qualche possibilità che si possa arrivare alladopo ilin dodici punti presentato nelle ultime ore dalla?”. La domanda è rivolta a Marta, politologa e storica, nel corso dell'edizione del 24 febbraio di Stasera Italia, il programma televisivo pre-serale di Rete4 che vede Barbara Palombelli alla conduzione. “Quello dellanon lo chiamerei undi, perché - sottolinea- non lo è. Sono 12 punti in cui ladefinisce il suo approccio generale a questa guerra tra Ucraina e Russia, ma sono punti molto discutibili. Da una parte si riconosce il principio della sovranità e dell'integrità territoriale, e questo è importante per laalla luce della ...

