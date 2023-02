“Non è il mio re”. Le proteste su Carlo: la monarchia è in pericolo? (Di venerdì 24 febbraio 2023) Contestazioni, proteste e critiche stanno attraversando il regno appena nato di Carlo III, minacciando l'integrità e la sopravvivenza della monarchia Leggi su ilgiornale (Di venerdì 24 febbraio 2023) Contestazioni,e critiche stanno attraversando il regno appena nato diIII, minacciando l'integrità e la sopravvivenza della

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... HSkelsen : Guardo #Atlantide (ci sono i reportage di Mannocchi oggi) e penso alla scena della conferenza stampa. Zelensky, a m… - GassmanGassmann : Tra 40 minuti faccio gli anni… e cominciano ad essere non pochi. Ringrazio per quello che ho ed ho avuto, le person… - lapoelkann_ : Oggi è il giorno in cui mia Nonna ci ha lasciato ma non c’è giorno e momento in cui non la senta nel mio??e la ring… - mohcchee : RT @temperamentofre: non ho mai capito quelle persone a cui non piace stare a casa, per me non c'è niente di meglio che stare a casa, con i… - BPetru8 : RT @Lulu_larossa: Per come si esprimeva la Meloni riguardo alle sue idee prima di diventare Premier e a vederla adesso, a mio parere stiamo… -