Non ci crederete, ma c’è un paese con una cascata in pieno centro: come arrivarci (Di venerdì 24 febbraio 2023) Un luogo da favola imperdibile per chi cerca un po’ di relax e tranquillità per le prossime vacanze. Ecco dove si trova questo posto davvero mozzafiato. Se siete già in procinto di decidere dove andare in vacanza questa estate o semplicemente avete voglia di un weekend fuori dal comune, questo luogo incantevole è proprio quello che fa per voi. Una pausa dalla frenesia delle città rumorose e piene di smog, per godersi la bellezza della natura e recuperare un po’ le forze per affrontare di nuovo il trantran quotidiano. Fonte: Instagram – Il paese con la cascata in pieno centro – Grantennitoscana.itAvete mai sentito parlare di questo paese? Pare uscito da una fiaba e ha una cascata proprio al centro. L’occasione giusta per un’esperienza nuova e diversa da solito. Non ... Leggi su grantennistoscana (Di venerdì 24 febbraio 2023) Un luogo da favola imperdibile per chi cerca un po’ di relax e tranquillità per le prossime vacanze. Ecco dove si trova questo posto davvero mozzafiato. Se siete già in procinto di decidere dove andare in vacanza questa estate o semplicemente avete voglia di un weekend fuori dal comune, questo luogo incantevole è proprio quello che fa per voi. Una pausa dalla frenesia delle città rumorose e piene di smog, per godersi la bellezza della natura e recuperare un po’ le forze per affrontare di nuovo il trantran quotidiano. Fonte: Instagram – Ilcon lain– Grantennitoscana.itAvete mai sentito parlare di questo? Pare uscito da una fiaba e ha unaproprio al. L’occasione giusta per un’esperienza nuova e diversa da solito. Non ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... VittorioSgarbi : “Vittorio, ho acquistato altre opere. Quando passi a vederle?”. Abbiamo parlato solo di arte. Ma lo so che non ci… - AlbertoBagnai : Viceversa, protocollo per chiamata “a secco” o non di amici: blocco del numero. Non ci crederete, ma la persona con… - PPasello : @Guido07261 @ardigiorgio Quale verità? Quella che vi raccontate o quella vera? Quando Conte dice queste cose parte… - AroundTheGameIT : Non ci crederete, ma Joel Embiid e Dillon Brooks hanno avuto delle storie tese stanotte. Incredibile eh? - SyrusIndustry : ??Non ci crederete: David Guetta ha usato l'intelligenza artificiale per simulare la voce di Eminem!?? Scoprite come… -