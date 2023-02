Non c’è pace per la targa di Lenzini a Roma: ancora vandalizzata. Scatta la denuncia (Di venerdì 24 febbraio 2023) La targa intitolata ad Umberto Lenzini, ex presidente della Lazio, è stata vandalizzata. Di nuovo. Ieri, il XIII municipio si era svegliato con l’insegna dipinta di giallorosso, oggi un’altra brutta sorpresa: la targa è stata spaccata nella notte. Come riporta la Gazzetta dello Sport, l’assessore allo sport Onorato presenterà denuncia alla digos nelle prossime ore. Ieri l’Ama era intervenuta tempestivamente, pulendo il colore dello spray. Stavolta l’intervento sarà più lungo, perché si punta a sostituire l’insegna. Con la speranza che sia l’ultimo capitolo di una brutta vicenda. SportFace. Leggi su sportface (Di venerdì 24 febbraio 2023) Laintitolata ad Umberto, ex presidente della Lazio, è stata. Di nuovo. Ieri, il XIII municipio si era svegliato con l’insegna dipinta di giallorosso, oggi un’altra brutta sorpresa: laè stata spaccata nella notte. Come riporta la Gazzetta dello Sport, l’assessore allo sport Onorato presenteràalla digos nelle prossime ore. Ieri l’Ama era intervenuta tempestivamente, pulendo il colore dello spray. Stavolta l’intervento sarà più lungo, perché si punta a sostituire l’insegna. Con la speranza che sia l’ultimo capitolo di una brutta vicenda. SportFace.

