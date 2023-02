(Di venerdì 24 febbraio 2023) (Adnkronos) – Quando si parla di, ogni posizione è lecita. La valutazione delle persone si intreccia quasi sempre con gli interessi dei singoli partiti che compongono le maggioranze di governo. Dovrebbe prevalere l’interesse nazionale, ma è fisiologico che ci si possa schierare da una parte o dall’altra, a favore o contro un manager. Nel caso dell’Eni,sorte dell’amministratore deto Claudioci sono però dei dati oggettivi che vengono tirati in ballo: i risultati e l’andamento del titolo, ovvero i numeri che abitualmente si usano per misurare la gestione di una società. Le parole utilizzate dal responsabile economico del Carroccio, Alberto Bagnai, fanno riferimento alla chiusura di Borsa di ieri, il giornopresentazione ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... News24_it : Nomine, Descalzi nel mirino della Lega: i fatti e la partita Eni - ledicoladelsud : Nomine, Descalzi nel mirino della Lega: i fatti e la partita Eni - fisco24_info : Nomine, Descalzi nel mirino della Lega: i fatti e la partita Eni: (Adnkronos) - Si può anche decidere di cambiare m… - HuffPostItalia : Nomine roventi. La Lega torna all'attacco dell'Eni e stavolta ci mette la faccia. Frontale con Descalzi - Vinpatgia : RT @Frances99687883: Tempo di nomine e di accordi per le spartizioni. Ad #Eni andrà un nome gradito a FdI; ad #Enel,uno deciso dalla Lega.… -

La decisione suè una decisione politica, come tutte le, e sarà presa dal governo. Il manager, parlando del suo destino, è stato trasparente. "A tutti piace guidare la macchina che si ...La conferma di Claudioalla guida del Cane a sei zampe - data come più che probabile dai ... Un esempio, ancora sul dossier. Ieri pomeriggio c'era un certo fermento tra i forzisti in ...

Nomine, Descalzi nel mirino della Lega: i fatti e la partita Eni Adnkronos

Nomine roventi. La Lega torna all'attacco dell'Eni e stavolta ci mette la faccia. Frontale con Descalzi L'HuffPost

Ultime Notizie – Nomine | Descalzi nel mirino della Lega | i fatti e la ... Zazoom Blog

Nomine, parte il conto alla rovescia per Descalzi, Donnarumma ... POTERI DEBOLI

Dalla Lega siluro a Descalzi. S'infiamma il toto-nomine ilGiornale.it

(Adnkronos) - Quando si parla di nomine, ogni posizione è lecita. La valutazione delle persone si intreccia quasi sempre con gli interessi dei singoli partiti che compongono le maggioranze di governo.La conferma di Claudio Descalzi alla guida del Cane a sei zampe - data come ... Un esempio, ancora sul dossier nomine. Ieri pomeriggio c’era un certo fermento tra i forzisti in Transatlantico per la ...