Noemi Bocchi soffre di diastasi addominale Totti | “Ed io ti starò vicino”

Leggi su luce.lanazione

(Di venerdì 24 febbraio 2023)si mette a nudo su Instagram rompendo il silenzio sulla, problema del quale ha scoperto la natura solo grazie ai gruppi Facebook. Una patologia post-partum che è poco conosciuta, ma che coinvolge tante mamme, circa il 30% delle donne dopo una gravidanza e si tratta dell’allargamento e eccessiva separazione della muscolatura retto-centrale, in senso longitudinale. “C’è un tempo per ogni cosa…uno per parlare e uno per tacere”, è questo l’inizio di un lungo sfogo della nuova compagna dell’ex capitano giallorosso che spiega “Ho scoperto di averla grazie ai gruppi Facebook in cui ci sono donne che con la loro testimonianza danno coraggio ad altre donne”, per un malessere che spesso “non è compreso né dalle famiglie né dalla società”. Tra i primi a commentare il ...