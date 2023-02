Noemi Bocchi racconta la sua malattia: interviene anche Francesco Totti (Di venerdì 24 febbraio 2023) Da quando Francesco Totti e Ilary Blasi si sono divisi, l’opinione pubblica si è schierata in due fazioni. Entrambi i diretti interessati hanno ritrovato la felicità con altri partner, ma le critiche non sono certamente mancate. C’è chi attacca il Capitano e chi punta il dito contro la conduttrice. Tuttavia, tra quelli più colpiti, ci sarebbe proprio Noemi Bocchi, la nuova compagna del numero dieci per eccellenza. In queste ore, la ragazza si è sfogata su Instagram, mettendo a nudo le sue fragilità e raccontando la sua malattia. Noemi Bocchi: lo sfogo sul suo profilo Instagram Non sarà stato facile per Noemi Bocchi sentire ogni giorno frasi sul suo conto ora che il nuovo compagno è Francesco ... Leggi su anticipazionitv (Di venerdì 24 febbraio 2023) Da quandoe Ilary Blasi si sono divisi, l’opinione pubblica si è schierata in due fazioni. Entrambi i diretti interessati hanno ritrovato la felicità con altri partner, ma le critiche non sono certamente mancate. C’è chi attacca il Capitano e chi punta il dito contro la conduttrice. Tuttavia, tra quelli più colpiti, ci sarebbe proprio, la nuova compagna del numero dieci per eccellenza. In queste ore, la ragazza si è sfogata su Instagram, mettendo a nudo le sue fragilità endo la sua: lo sfogo sul suo profilo Instagram Non sarà stato facile persentire ogni giorno frasi sul suo conto ora che il nuovo compagno è...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... giuseppe_alto : 'C'è un tempo per ogni cosa... uno per parlare e uno per tacere'. Noemi Bocchi ha condiviso su Instagram un lungo s… - CorriereCitta : Noemi Bocchi, compagna di Totti, ha la diastasi addominale: cos’è e sintomi - infoitsalute : Cos'è la diastasi addominale, la patologia di cui soffre la compagna di Totti Noemi Bocchi - IOdonna : Il sostegno di Francesco Totti: «Ti sarò vicino» - CristinaMagnan8 : Io soffro di reflusso gastroesofageo, può interessare…? #noemibocchi #francescototti -