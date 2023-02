Noemi Bocchi parla della diastasi addominale La risposta di Totti

Leggi su news.robadadonne

(Di venerdì 24 febbraio 2023) Dopo mesi di silenzio e un profilo social privato solo fino a pochi giorni fa,, flower designer e compagna di Francesco, ha deciso di rompere il silenzio che l’ha sempre contraddistinta da quando è salita alle cronache per la sua relazione con l’ex capitanoRoma. Lo ha fatto non perre di gossip ma per una cosa seria che la riguarda personalmente. Sul suo profilo Instagram,ha voluto aprirsi e condividere un problema di salute con cui combatte da tempo, la. Nel lungo postsua scelta di restare nell’ombra, per proteggersi: C’è un tempo per ogni cosa…uno perre e uno per tacere. Per tutta la vita ho scelto di tacere per ...