Noemi Bocchi | “Ho trovato la forza di raccontarvi cosa inizia ad invalidare le mie giornate Soffro di diastasi addominale” Ecco di cosa si tratta

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di venerdì 24 febbraio 2023) Chi sia, ormai, è noto a tutti (anche solo per averla sentita nominare almeno una volta). 34 anni, di Roma, è stata una delle protagoniste del pettegolezzo dell’anno, ovvero quello della separazione di Francesco Totti e Ilary Blasi., infatti, è attualmente fidanzata con il Pupone. Proprio lei, solitamente riservata, sui social si è lasciata andare ad un lungo sfogo. “C’è un tempo per ogni… uno per parlare e uno per tacere. Per tutta la vita ho scelto di tacere per proteggermi“, ha esordito in un post pubblicato ieri 23 febbraio. Poiha spiegato: “Il più delle volte perché non venivo ascoltata dalle persone a me vicine e restare in silenzio era più facile. Tante volte perché mi sono sentita raccontare in ruoli che non mi appartenevano, ma anche i ruoli ...