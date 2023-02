Noemi Bocchi è davvero incinta? La compagna di Totti finalmente rompe il silenzio FOTO

Leggi su kontrokultura

(Di venerdì 24 febbraio 2023) In questo periodo si è molto parlato dell’ipotesi secondo la qualepotesse essere. A far sorgere questi sospetti sono stati alcuni comportamenti adoperati da parte della donna e di Francesco. Quest’ultimo, inoltre, non sembra affatto disdegnare l’ipotesi di avere un altro figlio, stavolta proprio dalla sua attuale. Ad ogni modo, L'articolo proviene da KontroKultura.