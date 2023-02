No! Questo video non riguarda il recente deragliamento di un treno in Ohio: proviene dall’Oregon (Di venerdì 24 febbraio 2023) Un treno che trasportava anche cloruro di vinile (un gas incolore ritenuto cancerogeno), all’inizio di febbraio, è deragliato a East Palestine, paese vicino alla città americana di Pittsburgh (in Ohio). L’incidente ha presto destato allarme: secondo quanto affermato dal National Transportation Safety Board (NTSB) 10 carrozze deragliate trasportavano materiali pericolosi (in totale erano 20 quelle a trasportare i suddetti materiali). Il carico ha preso fuoco dando origine a nubi tossiche che hanno reso necessario evacuare gli abitanti del luogo. Solo due giorni più tardi, questi ultimi hanno avuto il permesso di rientrare nelle abitazioni, pur continuando a manifestare preoccupazione per l’odore che, secondo i residenti, continua a persistere in zona. L’incidente ha ispirato più di una bufala: ci siamo occupati del caso di un video ... Leggi su open.online (Di venerdì 24 febbraio 2023) Unche trasportava anche cloruro di vinile (un gas incolore ritenuto cancerogeno), all’inizio di febbraio, è deragliato a East Palestine, paese vicino alla città americana di Pittsburgh (in). L’incidente ha presto destato allarme: secondo quanto affermato dal National Transportation Safety Board (NTSB) 10 carrozze deragliate trasportavano materiali pericolosi (in totale erano 20 quelle a trasportare i suddetti materiali). Il carico ha preso fuoco dando origine a nubi tossiche che hanno reso necessario evacuare gli abitanti del luogo. Solo due giorni più tardi, questi ultimi hanno avuto il permesso di rientrare nelle abitazioni, pur continuando a manifestare preoccupazione per l’odore che, secondo i residenti, continua a persistere in zona. L’incidente ha ispirato più di una bufala: ci siamo occupati del caso di un...

