No | questa giornalista non è svenuta in diretta per il vaccino anti-Covid 

(Di venerdì 24 febbraio 2023) Il 4 febbraio 2023 su Facebook è stato pubblicato un video che mostra una presentatrice tv svenire durante unatelevisiva. Le immagini sono accompagnate da un commento, scritto da chi ha pubblicato il post in questione, in cui si afferma che la persona sarebbe “morta improvvisamente” a causa del-Covid. Si tratta di una contenuto fuorviante, che veicola una notizia falsa. Il video è reale, ma quanto accaduto alla donna in video non ha alcun legame con i vaccini contro la Covid-19. Vediamo perché. La scena in questione si è verificata il 17 agosto 2020 e mostra lagreca Konstna Klokotara svenire durante una trasmissione del canale televisivo greco Ant1. La donna non è morta, contrariamente a quanto sostenuto nel post oggetto di analisi. A pochi giorni dal ...