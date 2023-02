No, noi ucraini non ci abitueremo mai alla guerra (e speriamo ci sia solo un anniversario) (Di venerdì 24 febbraio 2023) La parola “anniversario” gira, pesa, logora da ormai due settimane. Qualcuno accanto a lei aggiunge “il primo”. Ognuno ha il suo motivo per farlo, dico solo che è molto doloroso da sentire quel numero ordinale che sembra che imponga qualche continuazione. Tutti noi ricordiamo che cosa abbiamo fatto il 24 Febbraio 2022, ma tutti noi ricordiamo bene anche che cosa abbiamo fatto il giorno prima, l’ultimo giorno di quella vita che non ci sarebbe stata mai più. Io sono andata a scegliere nuovi occhiali da vista e le lenti a contatto. La mia vista era peggiorata e l’occhio destro aveva ormai bisogno della lente astigmatica. L’ottico mi ha chiesto perché volevo così male al mio occhio destro e ho pensato alle truppe russe ammassate da settimane al confine con l’Ucraina. Negli ultimi giorni, mentre l’occhio destro mi sabotava, con i miei genitori abbiamo ... Leggi su linkiesta (Di venerdì 24 febbraio 2023) La parola “” gira, pesa, logora da ormai due settimane. Qualcuno accanto a lei aggiunge “il primo”. Ognuno ha il suo motivo per farlo, dicoche è molto doloroso da sentire quel numero ordinale che sembra che imponga qualche continuazione. Tutti noi ricordiamo che cosa abbiamo fatto il 24 Febbraio 2022, ma tutti noi ricordiamo bene anche che cosa abbiamo fatto il giorno prima, l’ultimo giorno di quella vita che non ci sarebbe stata mai più. Io sono andata a scegliere nuovi occhiali da vista e le lenti a contatto. La mia vista era peggiorata e l’occhio destro aveva ormai bisogno della lente astigmatica. L’ottico mi ha chiesto perché volevo così male al mio occhio destro e ho pensato alle truppe russe ammassate da settimane al confine con l’Ucraina. Negli ultimi giorni, mentre l’occhio destro mi sabotava, con i miei genitori abbiamo ...

