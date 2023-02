NJPW | Diramata la situazione contrattuale di Mercedes Monè

Leggi su zonawrestling

(Di venerdì 24 febbraio 2023)Mone, conosciuta in WWE con il nome di Sasha Banks, ha avuto un debutto da sogno nella federazione piu’ importante del Giappone quando nell’ultimo evento californiano ha messo al tappeto la campionessa in caria KAIRI. Il sogno è finalmente realizzato per la stuatunitese che ha letteralmente “fra le sue mani” la durata dell’esperienza nipponica. Il contratto Stando a quanto è riportato sul contratto, laha in programma solo altri due incontri, uno l’8 aprile alla Sumo Hall contro AZM dove difenderà il suo titolo e l’altro il 23 aprile alla Yohohama Arena dove in STARDOM affronterà Mayu Iwatani. La dirigenza le ha dato il pieno potere di decidere, al termine dei due appuntamenti, se continuare a sposare il progetto nipponico o meno.