Nissan e-4ORCE - Sulla neve con la trazione a corrente

Leggi su quattroruote

(Di venerdì 24 febbraio 2023) In un angolo del ring laArya, Bev al 100%, nella parte opposta l'elettrica che funziona a benzina, la X-Trail e-Power. Il terreno di scontro? L'innevato e gelido Circuito di Andorra - la pista permanente più alta del mondo, situata a 2.400 metri sul livello del mare , che diventa così il palcoscenico ideale per mettere alla prova il sistema e-delle due vetture, ossia laintegrale digitale così come la chiama la. Morbide e progressive. Digitale perché qui non è necessaria la presenza dei classici organi meccanici come albero di trasmissione o differenziali; infatti, a gestire lasulle quattro ruote, ci pensano due motori elettrici, uno per singolo asse, i quali, come afferma la, vantano una risposta 10mila volte più veloce di un sistema 4x4 ...