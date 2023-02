Nigeria al voto tra jihadismo e corruzione. Solo Obi offre una speranza ai giovani (Di venerdì 24 febbraio 2023) Il 25 febbraio oltre 150 milioni di abitanti del paese più popoloso dell’Africa dovranno designare il successore del presidente Muhammadu Buhari, ex generale delle forze armate eletto nel 2015 soprattutto L'articolo proviene da il manifesto. Leggi su ilmanifesto (Di venerdì 24 febbraio 2023) Il 25 febbraio oltre 150 milioni di abitanti del paese più popoloso dell’Africa dovranno designare il successore del presidente Muhammadu Buhari, ex generale delle forze armate eletto nel 2015 soprattutto L'articolo proviene da il manifesto.

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... pmanzo70 : La Nigeria che va al voto è una pentola a pressione - frances85292822 : RT @giu33liana: #FacciamoRete #FacciamoInformazione 'Sabato la #Nigeria andrà al voto: una partita cruciale per il futuro del più popoloso… - giu33liana : #FacciamoRete #FacciamoInformazione 'Sabato la #Nigeria andrà al voto: una partita cruciale per il futuro del più… - VitrinaNorte : RT @ignaziocorrao: Si parte per una nuova missione per le elezioni in Nigeria. Un voto cruciale per 94 milioni di cittadini. Corrao (Verdi)… - nigrizia : In #podcast la nostra trasmissione settimanale sull'#Africa. Questa volta parliamo del boom di arresti politici in… -