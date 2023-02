Niente citofono, l'ambulanza se ne va: trovato morto in casa a Castellammare (Di venerdì 24 febbraio 2023) Muore nella notte in attesa dei soccorsi, la Procura di Torre Annunziata apre un?inchiesta. Sergio Aiello aveva 51 anni e viveva da solo in via Rispoli a Castellammare. Ieri mattina a trovarlo... Leggi su ilmattino (Di venerdì 24 febbraio 2023) Muore nella notte in attesa dei soccorsi, la Procura di Torre Annunziata apre un?inchiesta. Sergio Aiello aveva 51 anni e viveva da solo in via Rispoli a. Ieri mattina a trovarlo...

