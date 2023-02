Nick Kyrgios: “McEnroe e Sampras non ci sarebbero nel tennis odierno” (Di venerdì 24 febbraio 2023) Nuovo giorno e solito Nick Kyrgios. Nelle scorse ore, il tennista australiano si è reso protagonista di una chiacchierata interessante, ospite del podcast “Impaulsive”. Kyrgios si è professato terrapiattista e tra le altre cose ha riferito che le piramidi egizie sono state costruire dagli extraterrestri: “Sono perfette, simmetriche, impossibile che siano state erette dall’uomo.” E ... TAG24. Leggi su tag24 (Di venerdì 24 febbraio 2023) Nuovo giorno e solito. Nelle scorse ore, ilta australiano si è reso protagonista di una chiacchierata interessante, ospite del podcast “Impaulsive”.si è professato terrapiattista e tra le altre cose ha riferito che le piramidi egizie sono state costruire dagli extraterrestri: “Sono perfette, simmetriche, impossibile che siano state erette dall’uomo.” E ... TAG24.

