Neville | «Messi all’Inter Miami? non posso smentire»

(Di venerdì 24 febbraio 2023) Mentre l’Intersi prepara per l’apertura della Major League Soccer di domenica, in casa del Montreal Impact, il loro allenatore, Phil, parla delle speculazioni di mercato che vedono protagonistie Busquets. La finestra di calciomercato in MLS resterà aperta fino al 24 aprile, eparla delle voci di trasferimento sue Busquets: «Non ho intenzione diche siamo interessati a Lionele Sergio Busquets», dicein una recente intervista al Times. «Da quando sono arrivato a, la stampa ci ha associato ad ogni singolo top player del calcio mondiale. Da Sergio Ramos, Dani Alves, Robert Lewandowski, Willian, Cesc Fàbregas, Luis Suárez tutti sono stati accostati al ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... napolista : #Neville: «#Messi all’#InterMiami? non posso smentire» L’allenatore della squadra americana: «Da #SergioRamos,… - DanesUg : RT @DiMarzio: #MLS #InterMiami | Le parole di #Neville su #Messi e #Busquets - DiMarzio : #MLS #InterMiami | Le parole di #Neville su #Messi e #Busquets - sportli26181512 : Neville conferma: l'Inter Miami vuole Messi: Phil Neville, direttore sportivo dell'Inter Miami ha confermato ai mic… - dayoababi : RT @GFFN: Inter Miami boss Phil Neville confirms interest in PSG's Lionel Messi (35). -

Commenta per primo Phil, direttore sportivo dell'Inter Miami ha confermato ai microfoni del The Times che Leo, complice il suo contratto in scadenza a fine stagione con il PSG, è uno degli obiettivi di ......Lionele del possibile approdo in MLS nella prossima stagione o, comunque, in futuro. In tale ottica è l' Inter Miami la squadra maggiormente accreditata per far firmare La Pulce . Phil...

Inter Miami, Neville chiama Messi: "Sarebbe il più grande acquisto di sempre" - Sportmediaset Sport Mediaset

Inter Miami, Neville: "Messi sarebbe il più grande acquisto di sempre per gli sport americani" TUTTO mercato WEB

Phil Neville: “Messi all’Inter Miami Cambierebbe tutta la nostra vita” ItaSportPress

Neville conferma: l'Inter Miami vuole Messi | Mercato ... Calciomercato.com

Il Napoli pensa già al futuro: i nomi degli obiettivi per il prossimo ... numero-diez.com

Con il contratto col Psg in scadenza a giugno, il futuro di Lionel Messi continua a tenere banco. Secondo quanto riporta L'Equipe, i primi incontri tra il padre della Pulce (che in questi giorni ha an ...Con il contratto col Psg in scadenza a giugno, il futuro di Lionel Messi continua a tenere banco ... A parlarne in una recente intervista è stato l'allenatore del club americano, Phil Neville, che al ...