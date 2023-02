Neville Inter Miami | «Messi e Busquets nel mirino»

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... CalcioFinanza : L'allenatore dell'Inter Miami, l'ex United Phil Neville, annuncia: «Siamo interessati a Messi e Busquets»… - sportli26181512 : Neville conferma: l'Inter Miami vuole Messi: Phil Neville, direttore sportivo dell'Inter Miami ha confermato ai mic… - dayoababi : RT @GFFN: Inter Miami boss Phil Neville confirms interest in PSG's Lionel Messi (35). - PSGNewsOnly : Inter Miami boss Phil Neville confirms interest in PSG’s Lionel Messi #PSG #ParisSaintGermain #MerciParis #TeamPSG - jGuati09 : RT @GFFN: Inter Miami boss Phil Neville confirms interest in PSG's Lionel Messi (35). -

Ora abbiamo l'opportunità di portare alcuni nuovi giocatori di fama mondiale"ha promesso che i tifosi dell'di Miami dovrebbero essere entusiasti, e le loro possibilità di firmare Messi ...Commenta per primo Phil, direttore sportivo dell'Miami ha confermato ai microfoni del The Times che Leo Messi , complice il suo contratto in scadenza a fine stagione con il PSG, è uno degli obiettivi di ...

Neville: «Messi all'Inter Miami non posso smentire» - ilNapolista IlNapolista

Inter Miami, Phil Neville torna su Messi: "Vorrei lui e Busquets in MLS" Sportitalia

Inter Miami, Neville chiama Messi: "Sarebbe il più grande acquisto di sempre" - Sportmediaset Sport Mediaset

Neville conferma: l'Inter Miami vuole Messi | Mercato ... Calciomercato.com

Lukaku-Inter, si cerca un strategia per convincere il Chelsea numero-diez.com

The contracts of Lionel Messi and Sergio Busquets are set to expire by the end of the season and both players have been linked with a move to the MLS. Inter Miami coach Phil Nevil ...Germain at the end of the current season and his former club Newell's Old Boys have been linked with a sensational move ...