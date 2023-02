Neve in Italia, torna il gelo: le previsioni di sabato 25 e domenica 26 febbraio 2023, le Regioni a rischio (Di venerdì 24 febbraio 2023) tornano freddo e Neve sulla penisola Italiana? Le condizioni meteo in Italia sono invariate ormai da parecchi giorni, con temperature sopra la media, nubi basse e locali pioviggini al Centro-Nord. Secondo 3bmeteo, è in vista però un importante cambiamento che si lo concretizzerà a partire da domenica 26. Vediamo le temperature per il weekend e le probabili nevicate, soprattutto al nord. Neve in Italia, scenderà questo weekend? Una massa d’aria gelida di estrazione artico-continentale farà irruzione sul nostro Paese (segnatamente Nord e parte del Centro) causando un netto crollo termico e, in seguito alla formazione di un minimo depressionario sull’alto Tirreno, anche piogge, temporali e nevicate a quote basse se non a tratti in pianura al Nord e parte del Centro. Data ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di venerdì 24 febbraio 2023)no freddo esulla penisolana? Le condizioni meteo insono invariate ormai da parecchi giorni, con temperature sopra la media, nubi basse e locali pioviggini al Centro-Nord. Secondo 3bmeteo, è in vista però un importante cambiamento che si lo concretizzerà a partire da26. Vediamo le temperature per il weekend e le probabili nevicate, soprattutto al nord.in, scenderà questo weekend? Una massa d’aria gelida di estrazione artico-continentale farà irruzione sul nostro Paese (segnatamente Nord e parte del Centro) causando un netto crollo termico e, in seguito alla formazione di un minimo depressionario sull’alto Tirreno, anche piogge, temporali e nevicate a quote basse se non a tratti in pianura al Nord e parte del Centro. Data ...

