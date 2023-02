Netflix riduce il costo dell’abbonamento in più di 30 Paesi (Di venerdì 24 febbraio 2023) Il mondo di Netflix non conosce sosta ed è in continua evoluzione, soprattutto nell’ultimo periodo. Dopo anni di apparente calma, torna la tempesta nel mondo dello streaming con una serie di significative novità. La prima è la riduzione del costo dell’abbonamento con, però, al suo interno la pubblicità. In alcune parti dell’Asia, come in Malesia, ... TAG24. Leggi su tag24 (Di venerdì 24 febbraio 2023) Il mondo dinon conosce sosta ed è in continua evoluzione, soprattutto nell’ultimo periodo. Dopo anni di apparente calma, torna la tempesta nel mondo dello streaming con una serie di significative novità. La prima è la riduzione delcon, però, al suo interno la pubblicità. In alcune parti dell’Asia, come in Malesia, ... TAG24.

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... ttoday_it : Netflix riduce i prezzi fino al 50%, anche in Europa #netflix ?? Info qui - ParliamoDiNews : Netflix riduce i prezzi degli abbonamenti per attrarre nuovi utenti in più di 30 nazioni: ecco quali!… - gianlucabenciv : Un Big Max NON costa solo 5€, ti costa la tua salute. Netflix NON costa 17.99€, ti riduce il tuo tempo. I Socia… -