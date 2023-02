Nella Capitale prosegue il piano di riqualificazione delle periferie: 16 milioni per le reti fognarie ed idriche (Di venerdì 24 febbraio 2023) prosegue il piano di investimenti di Roma Capitale per la riqualificazione delle periferie romane. Con le delibere approvate oggi in Giunta saranno infatti realizzate opere per il potenziamento e l’adeguamento delle reti idriche e fognarie, a cominciare da 5 zone di Roma a oggi ancora prive di urbanizzazioni primarie. L’iniziativa voluta dagli assessorati ai Lavori pubblici e all’Urbanistica di Roma Capitale sarà realizzata con un investimento di oltre 16 milioni di euro. “Il risultato di oggi – commentano gli assessori ai Lavori pubblici e Infrastrutture e all’Urbanistica di Roma Capitale, OrNella Segnalini e Maurizio Veloccia – è il primo tassello di ... Leggi su italiasera (Di venerdì 24 febbraio 2023)ildi investimenti di Romaper laromane. Con le delibere approvate oggi in Giunta saranno infatti realizzate opere per il potenziamento e l’adeguamento, a cominciare da 5 zone di Roma a oggi ancora prive di urbanizzazioni primarie. L’iniziativa voluta dagli assessorati ai Lavori pubblici e all’Urbanistica di Romasarà realizzata con un investimento di oltre 16di euro. “Il risultato di oggi – commentano gli assessori ai Lavori pubblici e Infrastrutture e all’Urbanistica di Roma, OrSegnalini e Maurizio Veloccia – è il primo tassello di ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... GiovaQuez : Oggi in #Moldavia, nella capitale Chi?inau, davanti all'ambasciata ucraina è stato allestito un simbolico muro del… - TgLa7 : #Ucraina, media: #Biden arrivato a sorpresa a #Kiev. Rallentamenti e blocchi nella capitale per presenza presiden… - Soutine17 : RT @GiovaQuez: Oggi in #Moldavia, nella capitale Chi?inau, davanti all'ambasciata ucraina è stato allestito un simbolico muro del lutto, do… - Yojmto : RT @Radio24_news: 'Europa Europa' questa settimana ha fatto tappa a #Kyiv, la capitale #Ucraina da un anno sotto attacco nella guerra lanci… - sferriam : RT @HBritaly: #Moldova #guerra #proteste Migliaia di persone nella piazza della capitale, Chisinau, urla VERGOGNA ! VERGOGNA ! Rivolgendos… -