Negozi di vicinato in difficoltà: come affrontare la concorrenza delle grandi catene e del commercio elettronico (Di venerdì 24 febbraio 2023) Il commercio di vicinato, composto da piccoli Negozi e attività commerciali, sta affrontando una crisi senza precedenti. Secondo il presidente di Confesercenti Toscana, Nico Gronchi, la vita media di un Negozio di quartiere o di vicinato è di soli 19 mesi, il che significa che molte attività commerciali chiudono i battenti in appena due anni. Questo fenomeno è causato da vari fattori, tra cui l’aumento delle grandi catene commerciali e degli outlet, la pressione fiscale e dei costi di gestione, la pandemia COVID-19 e il caro-energia. Molte attività commerciali, tra cui alcune storiche e che venivano portate avanti da generazioni, non hanno più la possibilità di reggere alla pressione e alla concorrenza e si trovano costrette a ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di venerdì 24 febbraio 2023) Ildi, composto da piccolie attività commerciali, sta affrontando una crisi senza precedenti. Secondo il presidente di Confesercenti Toscana, Nico Gronchi, la vita media di uno di quartiere o diè di soli 19 mesi, il che significa che molte attività commerciali chiudono i battenti in appena due anni. Questo fenomeno è causato da vari fattori, tra cui l’aumentocommerciali e degli outlet, la pressione fiscale e dei costi di gestione, la pandemia COVID-19 e il caro-energia. Molte attività commerciali, tra cui alcune storiche e che venivano portate avanti da generazioni, non hanno più la possibilità di reggere alla pressione e allae si trovano costrette a ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... simonabozzoli : @LorenzoCastioni @JediPerLItalia Io ci vado di rado, ma ci sono banchi a km 0 e negozi di vicinato che hanno prodot… - vicenzareport : #Vicenza Per ragioni di pubblica sicurezza, dopo numerosi interventi delle forze di polizia per traffico di stupefa… - cryptogatto2 : Negozi di vicinato, piccoli business e, in generale, le attività fisiche hanno subito il colpo di Amazon e dei gros… - LaMerlettaia : @Old_Jos @gianluca_floris Il commercio al dettaglio soffre ovunque, ma un paese, una città senza negozi di vicinato… -