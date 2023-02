‘Ndrangheta stragista | la requisitoria – Così dopo le bombe del ’93 “il sostegno elettorale fu canalizzato verso Forza Italia” L’appello al boss Graviano a dire chi gli chiese di proseguire gli attentati

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di venerdì 24 febbraio 2023) “Quandotroverà ladi dirci chi gli ha chiesto il proseguimento della strategiagià in atto, avremo un ulteriore tassello di verità”. È forse questo uno dei passaggi più interessanti delladel procuratore aggiunto di Reggio Calabria, Giuseppe Lombardo, iniziata ieri nel processo ’ndranghetache si sta celebrando davanti alla Corte d’assise d’appello e che vede alla sbarra ildi Brancaccio Giuseppee Rocco Santo Filippone, ritenuto espressione della cosca Piromalli. Entrambi, in primo grado, sono stati condannati all’ergastolo per l’omicidio dei due carabinieri Antonino Fava e Vincenzo Garofalo, uccisi sull’autostrada all’altezza dello svincolo di Scilla il 18 gennaio 1994. Un attentato che, secondo la Dda di ...